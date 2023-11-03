Oto galerici cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da, oto galerici Serdar Tokur'u (38), iş yerinin önünde tabancayla vurarak öldüren İ.T. ve ona yardım eden S.A. ile Ş.G., tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Oto galerici cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı

Olay, 1 Kasım günü sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. 21 AEB 129 plakalı otomobilden inen 2 kişiden biri çevreyi kontrol ederken, diğeri ise iş yerinin önünde oturan galerici Serdar Tokur'a, tabancayla peş peşe ateş etti. Tokur, yere yığılırken, sürücü ile diğer 2 şüpheli otomobille kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan Serdar Tokur, hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kiralık olduğu belirlenen otomobil, 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş bulundu.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ, 3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Olay sonrası çevredeki cadde ve bulvarların kesiştiği noktalardaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda kamera açısı elde etti. Onlarca görüntü arasında izleme yapan ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Polis, tabancayla ateş eden kişinin İ.T., ona yardım eden kişilerin ise S.A. ve Ş.G. olduğunu tespit etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonla şüpheliler, olayda kullanılan silahla yakalanıp gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren İ.T., ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Bana küfretti, kendimi kaybettim" dedi.

Serdar Tokur'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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