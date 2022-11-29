29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Otobanda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, yolda savrulan bir otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Feci kazada yaralananlardan birinin ise sanatçı Tarkan’ın akrabası olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 02:44
Takip Et

Otobanda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Otobanda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
+
Aa
-

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru gitmekte olan bir otomobil, Orhangazi kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobile aynı yönde gitmekte olan ve Mega Star Tarkan Tevetoğlu’nun da akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu (44) idaresindeki otomobil çarptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazada Tarkan’ın akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu’nun yanı sıra aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan (40) ve Serdar Kara (33) ve diğer aracın sürücüsü Kahraman Kepenek (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet Hastanelerine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan, durumu ağır olan ve kazaya neden olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Kahraman Kepenek hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölen Kahraman Kepenek’in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan ve Tarkan Tevetoğlu’nun akrabası olduğu belirlenen Halis Tevetoğlu ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Otomobilde bulunan ve etrafa da saçılmış olan alkol kutuları da gözlerden kaçmadı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
2
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
3
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
4
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
5
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
6
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Bulgaristan yargısından Hablemitoğlu'nun suikast zanlısının Türkiye'ye iadesine ilişkin flaş karar
7
﻿Bulgaristan yargısından Hablemitoğlu'nun suikast zanlısının Türkiye'ye iadesine ilişkin flaş karar
﻿Bulgaristan yargısından Hablemitoğlu'nun suikast zanlısının Türkiye'ye iadesine ilişkin flaş karar
﻿Şehrin göbeğinde korkutan yangın
﻿Şehrin göbeğinde korkutan yangın
﻿Şehrin göbeğinde korkutan yangın
﻿Otobanda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Otobanda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Otobanda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Kazdağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
﻿Kazdağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
﻿Kazdağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
﻿Zelenskiy: Ukrayna asla bir yıkım yeri olmayacak
﻿Zelenskiy: Ukrayna asla bir yıkım yeri olmayacak
﻿Zelenskiy: Ukrayna asla bir yıkım yeri olmayacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.