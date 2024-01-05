Otobüs durağında bekliyorlardı. Masum karı koca feci şekilde hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Otobüs durağında bekliyorlardı. Masum karı koca feci şekilde hayatını kaybetti
Antalya’nın Kepez ilçesinde aşırı hız yapan bir sürücü otobüs durağında bekleyen 3 kişiye feci şekilde çarptı. Kazada durakta bekleyen karı koca hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.

Kepez’de yaşanan kaza aşırı hızın ölümü getirdiğini tekrar tekrar gözler önüne serdi. Aşırı hız yapan bir sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Durakta otobüs bekleyen kişiler kendilerine doğru gelen aracı görünce olay yerinden kaçmaya çalışsalar da kendilerini kurtaramadılar.

Hüsnü Karakaş Mahallesinde yaşanan kazada evli olduğu öğrenilen karı koca ile bir vatandaş otobüs durağında otobüs bekliyorlardı.

Kontrolden çıkan bir otomobil kendilerine hızla çarptı. Kazanın etkisi ile 3 kişi metrelerce savruldu.

Masum karı koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaldırımda duran diğer vatandaş ve aracın içerisindeki iki vatandaş yaralandı.

Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

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