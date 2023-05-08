Otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde motosiklet ile otobüs çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

(İHA) Kaza, saat 01.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre Çağan Hür (21) idaresindeki 35 BMY 175 plakalı motosiklet, Çiğli istikametinden Karşıyaka istikametine gitmekte olan M.K. idaresindeki 35 S 02244 plakalı otobüs ile çarpıştı.

aw886262-01.jpg

Kazayı gören çevredeki yolcuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, başka kazaya sebebiyet vermemek adına çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrollerin ardından durumunun ağır olduğu belirlenen 21 yaşındaki motosiklet sürücüsünü ambulans ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

aw886262-03.jpg

Öte yandan, otobüs sürücüsü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
İmamoğlu'ndan Sabiha Gökçen'deki konuşması ardından seçim mesajı. Eli taş tutanlar değil eliyle kalp yapanlar kazanacak Siyaset
İmamoğlu'ndan Sabiha Gökçen'deki konuşması ardından seçim mesajı. Eli taş tutanlar değil eliyle kalp yapanlar kazanacak
Evinin önünde katledildi Yaşam
Evinin önünde katledildi
Otomobil tıra ok gibi saplandı Yaşam
Otomobil tıra ok gibi saplandı
Soylu'dan canlı yayında Ekrem İmamoğlu için ağır ifadeler. Hem sahtekar hem yalancıdır Siyaset
Soylu'dan canlı yayında Ekrem İmamoğlu için ağır ifadeler. Hem sahtekar hem yalancıdır
Erzurum’da bir grup şahıstan İYİ Parti flamalarına çirkin saldırı Güncel
Erzurum’da bir grup şahıstan İYİ Parti flamalarına çirkin saldırı
Erzurum Valisi Memiş'ten saldırı sonrası ilk açıklama. Bariyerlerin arkasına su şişeleri atılmaya başlandı Siyaset
Erzurum Valisi Memiş'ten saldırı sonrası ilk açıklama. Bariyerlerin arkasına su şişeleri atılmaya başlandı