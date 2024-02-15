Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Merzifon yolu üzerindeki Pınarbaşı mevkiinde yaşandı. Süleyman Çetintaş yönetimindeki 34 EPR 665 plakalı otobüs, Merzifon yönüne giderken Muharrem İnal’ın kullandığı 19 AL 216 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs alevler içinde kaldı. Otobüste bulunan 2 kişi yanarak ölürken, 6 kişi de yaralandı.

Kazayı inceleyen ekipler, ölenlerin Eyüp Aşık ve Leyla Aşık Kaplan olduğunu belirledi. Yaralılar arasında Selahattin Erdoğan, Emre Tıraş, Oğuzhan Bul, Süleyman Çetintaş ve Abdullah Alataş’ın da olduğu öğrenildi.

Vali Zülkif Dağlı, kaza sonrası yaralıları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Vali Dağlı, “Antalya’dan Samsun’a giden bir otobüsümüz, Merzifon’a yaklaşırken bir TIR’a arkadan çarptı ve yangın çıktı. Yangında 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Otobüste 8 yolcu, 2 sürücü ve 1 TIR sürücüsü vardı. 6 yaralımız var, durumları iyi. Allah rahmet eylesin, acil şifalar diliyorum” dedi.

Vali Dağlı, kazanın nedeni ve şekliyle ilgili teknik incelemenin savcılık tarafından yapılacağını söyledi. Vali Dağlı, “Kazanın tıra arkadan çarpma şeklinde olduğunu ve yangın çıktığını biliyoruz. Ölen 2 vatandaşımız var, çok üzgünüz. Sürücü ve yardımcısı da yaralı. Bugün tetkikleri yapılacak. Ama yaralıların genel durumu iyi” şeklinde konuştu.