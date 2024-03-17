Otobüs önce motosiklete sonra yakıt tankerine çarptı. 21 ölü 38 yaralı

Kaynak: DHA
Otobüs önce motosiklete sonra yakıt tankerine çarptı. 21 ölü 38 yaralı
Afganistan’da bir motosiklete çarpan yolcu otobüsü sonrasında yakıt tankerine çarptı. Feci kazada 21 kişi hayatını kaybederken 38 kişi yaralandı.

Afganistan’ın Helmand vilayetinde otoyolda motosiklet bir yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, karşı şeritteki yakıt tankerine çarptı. Kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı. Yarlılardan 11’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Feci kaza, Helmand vilayetindeki Gereşk bölgesinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Gereşk bölgesinde bulunan otoyolda seyreden bir motosiklet, yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, daha sonra karşı şeritten gelen bir yakıt tankerine çarptı.

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Helmand Bilgi ve Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, otobüsün tankere çarpması sonucu yangın çıktığı ifade edildi. Kazada, 21 kişi yaşamını yitirirken, 38 kişi de yaralandı.

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