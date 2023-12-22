Otobüs seyir halindeyken alev alev yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Yeşil Mahalle Bekir Yıldız Bulvarı’nda üzerinde bir otobüs seyir halindeyken alevler arasında kaldı.

Yangın, R.T. yönetimindeki halk otobüsünde meydana geldi.

Otobüs seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından yanmaya başladı.

Trafikteki diğer sürücülerin dikkati üzerine otobüs hemen yolun kenarına çekildi.

Çevredeki vatandaşların ekipleri araması üzerine yanan otobüsün yanına hemen polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ise yanan otobüsü söndürmek için müdahale etti.

Yarım saat süren çalışmalar sonucunda yanan halk otobüsü söndürüldü.

Otobüsün servis dışı olması sebebiyle otobüste yolcu bulunmuyordu. Büyük bir facia önlenmiş oldu. Küle dönen otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.