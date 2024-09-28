Otobüsle çarpışan motosikletli yaralandı

Korkunç kaza, 11.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan S.A. idaresindeki 44 ACK 413 plakalı otobüs ile M.T. yönetimindeki 47 ABE 983 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada M.T. yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsünün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.