Otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü. Eşi ve 2 çocuğu yaralandı

DHA’nın haberine göre, kaza, saat 10.30 sıralarında, Hatip Mahallesi'ndeki belediye şantiyesi mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'den ailesiyle birlikte tatillerini geçirmek için yola çıkan İsmail Özer’in kontrolünü yitirdiği 06 CPH 741 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kemal H.'nin kullandığı, içinde 19 yolcusu bulunan 33 YA 741 plakalı otobüse çarptı. Kazada, hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü İsmail Özer, eşi Nagihan Özer (50) ile çocukları Şule Seda Özer (27) ve Enes Can Özer (21) yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde İsmail Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Özer'in cansız bedeni ise hastanenin morguna götürüldü.

Mersin'den Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine giden yolcu otobüsünün şoförü Kemal H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.