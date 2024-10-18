Otobüste başladı sokakta bitti! Yolcu ile otobüs şoförü tekme tokat birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otobüste başladı sokakta bitti! Yolcu ile otobüs şoförü tekme tokat birbirine girdi

Bursa’da bir otobüste çıkan tartışma yumruk yumruğa kavga sokakta son buldu. Otobüste hızlarını alamayan şoför ve yolcu araçtan inip tekme tokat birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, olay şehir içinde sefer yapan belediye otobüsünde yaşandı. İddiaya göre: otobüs sürücüsü ile tartışan bir yolcu birbirlerine hakaret etmeye başladı.

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Otobüste çıkan arbede dışarıya taşınca otobüsteki yolcular da aşağıya inip tekme tokat kavgaya tutuşan sürücü ile yolcuyu ayırmaya çalıştı.

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Bu sırada kadın bir yolcunun; kavgayı ayırmak amacıyla "polisi aradım şimdi geliyorlar" sözüne de aldırış ikili etmeden kavgaya devam etti. Olayda yaralanan olmazken polis soruşturma başlattı.

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