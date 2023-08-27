Otobüste yolculara sinir krizi geçirten olay: Tüm valizler mahvoldu

İzmir'den İstanbul'a seyahat eden bir yolcu otobüsünde kriz çıktı.

İddiaya göre bir yolcu, otobüs firmasına haber vermeden bagaja yağ koydu.

Kısa süre sonra yağ bütün valizlerin olduğu yere döküldü.

Otobüs yolcularını indirmek için otogarda durduğunda yolcular acı gerçekle karşılaştı.

Dökülen yağ bütün valizleri mahvederken bir yolcu, üç çocuğunun kıyafetlerinin yanı sıra bilgisayarı da mahvolunca sinir krizi geçirdi.

Yaşananlara çok öfkelenen yolcu, "Türkiye'de yağ kalmadı. Allah kahretsin, Bergama'dan yağ getiriyorlar utanmadan. Mahvettiler bizi ya. Ben nereden bulacağım şimdi bir ton kıyafet. Çoluğum çocuğumun kıyafeti var ben ne yapacağım? İçinde bir ton eşyam var ya" dedi.