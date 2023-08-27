Otobüste yolculara sinir krizi geçirten olay: Tüm valizler mahvoldu

İzmir'den İstanbul'a giden bit yolcu otobüsünde yağ krizi yaşandı. Bir yolcunun gizlice bagaja koyduğu yağ, sıcaktan eriyip tüm valizlere bulaştı. Durumu gören yolcular isyan etti.

Otobüste yolculara sinir krizi geçirten olay: Tüm valizler mahvoldu

İzmir'den İstanbul'a seyahat eden bir yolcu otobüsünde kriz çıktı.

İddiaya göre bir yolcu, otobüs firmasına haber vermeden bagaja yağ koydu.

Kısa süre sonra yağ bütün valizlerin olduğu yere döküldü.

Otobüs yolcularını indirmek için otogarda durduğunda yolcular acı gerçekle karşılaştı.

Dökülen yağ bütün valizleri mahvederken bir yolcu, üç çocuğunun kıyafetlerinin yanı sıra bilgisayarı da mahvolunca sinir krizi geçirdi.

Yaşananlara çok öfkelenen yolcu, "Türkiye'de yağ kalmadı. Allah kahretsin, Bergama'dan yağ getiriyorlar utanmadan. Mahvettiler bizi ya. Ben nereden bulacağım şimdi bir ton kıyafet. Çoluğum çocuğumun kıyafeti var ben ne yapacağım? İçinde bir ton eşyam var ya" dedi.

Öne Çıkanlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Son Haberler
Mbappe golleri sıraladı PSG kazandı Spor
Mbappe golleri sıraladı PSG kazandı
Manisa'da sanayi sitesinde yangın: 7 kişi hastaneye kaldırıldı Yaşam
Manisa'da sanayi sitesinde yangın: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Halay sevdası yağmur dinlemedi: Masa ve sandalyelerle böyle halay çektiler Yaşam
Halay sevdası yağmur dinlemedi: Masa ve sandalyelerle böyle halay çektiler
Önce yağış sonra ‘kavurucu sıcak’ geliyor. O bölgeler dikkat Yaşam
Önce yağış sonra ‘kavurucu sıcak’ geliyor. O bölgeler dikkat
Prizde unutulan şarj aleti evi küle çevirdi Yaşam
Prizde unutulan şarj aleti evi küle çevirdi
Marketteki dansıyla milyonların kalbine girmişti. 15 gündür kayıp olan Nimet hoca bakın nerede bulundu Yaşam
Marketteki dansıyla milyonların kalbine girmişti. 15 gündür kayıp olan Nimet hoca bakın nerede bulundu