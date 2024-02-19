Otobüsteki kadının sütyeninden uyuşturucu çıktı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu uyuşturucu madde kuryesi olduğu tespit edilen şüphelilerin içerisinde yolculuk yaptığı otobüs polis ekipleri tarafından çevreyolu üzerinde durduruldu.

Şahısların eşyalarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda, D. G. isimli uyuşturucu kuryesi kadının sütyeninde 2 parça halinde, toplamda 196,98 gram bonzai ham maddesi, kadının sütyeninin içine dikili halde bulundu. Polis ekipleri, Y.S (32) ve D.G (22) isimli şüpheliler adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına aldı.