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Özel halk otobüsü 8 yaşındaki Ömer’i hayattan kopardı

İzmit'te okula giderken koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Koç (8), özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 12:16
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Otobüsün çarptığı 8 yaşındaki Ömer öldü

Özel halk otobüsü 8 yaşındaki Ömer’i hayattan kopardı
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İzmit'te ilkokul öğrencisi Ömer Koç'a çarparak ölümüne neden olan 41 J 0395 plakalı özel halk otobüsünün şoförü A.Y., İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Y.'nin ilk ifadesinde, kazayı fark etmediğini ve çocuğu görmediğini söylediği öğrenildi.

KAZA, ARKADAKİ OTOBÜSÜN KAMERASINDA

Bu arada kaza, arkadan gelen başka bir özel halk otobüsünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duraktan çıkan otobüsün yoluna devam ettiği ve yaklaşık 20 metre sürüklenen Ömer Koç’un kanlar içerisinde yolun ortasında kaldığı görüldü.

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