Otobüsün çarptığı genç kadın öldü

İHA'nın haberine göre, kaza, gece saatlerinde Nevşehir-Avanos karayolunda meydana geldi. 25 yaşındaki Rabia Kepenek, 50 ACR 443 plakalı otomobil ile Nevşehir’de alkol aldıktan sonra Avanos ilçesindeki bir mekana eğlenmeye gitti.

Avanos’a doğru giderken arkadaşlarının telefonda ısrarı üzerine aracını yol kenarına park etti. Arkadaşları yanına gelerek geri dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak Rabia Kepenek, aracından inip arkadaşlarının elinden kurtularak yola doğru koştu.

Yolun karşı şeridine geçen Rabia Kepenek’e, Avanos yönünden gelen Mustafa Keleş yönetimindeki 34 DJJ 219 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Rabia Kepenek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Rabia Kepenek’in cansız bedeni, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.