Otomobil 5 metreden alt geçide uçtu: 1'i çocuk 3 ölü, 2 yaralı

Çankırı’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, 5 metreden alt geçide devrilmesi sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Otomobil 5 metreden alt geçide uçtu: 1'i çocuk 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde İstanbul- Samsun kara yolunda meydana geldi. Erzurum'dan İstanbul'a giden F.Ö.’nün (48) direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 UM 6288 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten Belören köyü alt geçidine devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde H.S. (63), Z.P. (39) ve B.P.'nin (11) hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü F.Ö. ile A.Ö. (41), kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

otomobil-5-metreden-alt-gecide-devrildi-1i-cocuk-3-olu-2-yarali-yenicag89.jpg

otomobil-5-metreden-alt-gecide-devrildi-1i-cocuk-3-olu-2-yarali-yenicag8.jpg

otomobil-5-metreden-alt-gecide-devrildi-1i-cocuk-3-olu-2-yarali-yenicag7.jpg

otomobil-5-metreden-alt-gecide-devrildi-1i-cocuk-3-olu-2-yarali-yenicag6.jpg

otomobil-5-metreden-alt-gecide-devrildi-1i-cocuk-3-olu-2-yarali-yenicag4.jpg

otomobil-5-metreden-alt-gecide-devrildi-1i-cocuk-3-olu-2-yarali-yenicag3.jpg

otomobil-5-metreden-alt-gecide-devrildi-1i-cocuk-3-olu-2-yarali-yenicag1.jpg

otomobil-5-metreden-alt-gecide-devrildi-1i-cocuk-3-olu-2-yarali-yenicag.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Son Haberler
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Şeytan filmindeki rolü ile hafızalara kazınmıştı Magazin
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Şeytan filmindeki rolü ile hafızalara kazınmıştı
AKP’nin ortağı Hizbullah’ın uzantısı HÜDA PAR PKK hamisi Barzani'yi ziyaret etti Siyaset
AKP’nin ortağı Hizbullah’ın uzantısı HÜDA PAR PKK hamisi Barzani'yi ziyaret etti
Aracına binmeye hazırlanan sürücü neye uğradığını şaşırdı! Güncel
Aracına binmeye hazırlanan sürücü neye uğradığını şaşırdı!
Ecrin ne demek? Ecrin isminin anlamı nedir? Keşfet
Ecrin ne demek? Ecrin isminin anlamı nedir?
Facebook'un adı mı değişiyor. Yeni fikir belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Facebook'un adı mı değişiyor. Yeni fikir belli oldu
Elisa ne demek? Elisa isminin anlamı nedir? Keşfet
Elisa ne demek? Elisa isminin anlamı nedir?
1 milyondan fazla takipçisi olan hesaplara Twitter'dan güzel haber Güncel
1 milyondan fazla takipçisi olan hesaplara Twitter'dan güzel haber