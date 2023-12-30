Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı faciadan dönüldü. Ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: DHA
Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı faciadan dönüldü. Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Eyüp'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü akaryakıt istasyonuna dalınca faciaya ramak kaldı. Benzin pompası alev aldı neyse ki yangın patlamaya dönüşmeden söndürüldü. O anlar da güvenlik kamerası kayıttaydı.

Trafik akıyordu ne olduysa bir anda oldu. Eyüp'teki bir akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldüğü anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

BENZİN POMPASI ALEV ALDI

Eyüp Alibeyköy'deki bir akaryakıt istasyonunun karşısındaki güvenlik kamerası kayıtttaydı. trafik akıyordu. İddiaya göre hızını alamayan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince akaryakıt istasyonuna daldı. Araç ancak benzin pompasına çarpınca olanlar oldu.

Benzin pompası alev aldı. İşte bu andan sonra tehlikeli saniyeler yaşanmaya başladı. Araç market kapısına çarparak ancak durabilirken, alev alan benzin pompasıdaki yangın söndürülmeye çalışıldı. Neyse ki alevler bir patlamaya neden olmadan söndürülde. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, soğutma çalışması yaptı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Facianın eşiğinden dönüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Aracın benzin pompasına çarptığı görüntülerde alevlerin yükseldiği görüldü.

ÇARPMAYLA BİRLİKTE ALEV ALDI

Olay anında dükkanda olduğunu belirten Yunus Emre Şahin, aracın benzin pompasını altına alıp, aracın ilerleyerek ancak marketin kapısına çarpıp, durduğunu ifade etti. Olay sırasında yakın alan sürücü Barış Dede ise çarpmanın etkisiyle alevlerin içinde kaldığını söyledi.

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