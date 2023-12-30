Memleket Partisi: Bunca rezalet yaşanırken Cumhurbaşkanı nerede?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
Memleket Partisi: Bunca rezalet yaşanırken Cumhurbaşkanı nerede?
Suudi Arabistan ile yaşanan Atatürk gerginliğinin ardından Memleket Partisi’nin resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sessiz kalmasına göndermede bulunuldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa finali Arapların, Atatürk provokasyonun ardından krize dönüştü.

Stadyumda Atatürk posterlerine ve İstiklal Marşına izin verilmemesinin ardından iki takım heyeti de maça çıkmayı reddetti. Ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi maça çıkmadan yurda döndü.

İki ülke arasında yaşanan krizin ardından parti liderleri, sözcüler ve siyasiler paylaşımlarda bulunurken, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir paylaşım ya da açıklama gelmedi.

Muharrem İnce’nin partisi Memleket Partisi’nin resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda ise Erdoğan’ın bu sessizliğine dikkat çekildi.

Erdoğan’ın fotoğrafıyla yapılan editte “Kayıp Aranıyor” yazarken, paylaşımda ise “Bunca rezalet yaşanırken Cumhurbaşkanı nerede?” ifadelerine yer verildi.

h64r.png

İlgili Haberler
Dünya Atatürk Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuşuyor: Türk değilim ama gurur duydum
Dünya Atatürk Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuşuyor: Türk değilim ama gurur duydum
Galatasaraylısı Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı Trabzonsporlusu birleşti. İki takımı binlerce kişi karşıladı
Galatasaraylısı Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı Trabzonsporlusu birleşti. İki takımı binlerce kişi karşıladı
Ümit Özdağ: Suudi parası Fenerbahçe ve Galatasaray’ı satın almaya yetmedi
Ümit Özdağ: Suudi parası Fenerbahçe ve Galatasaray’ı satın almaya yetmedi
Süper Kupa'yı ortadan ikiye bölün yarısını Fenerbahçe'ye yarısını Galatasaray'a verin. Sedat Kaya yazdı
Son Haberler
4 bin yıldır cinsel gücü artıran meyve ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
4 bin yıldır cinsel gücü artıran meyve ortaya çıktı
Ünlü fenomene jandarmadan ceza! Fena yakalandı Gündem
Ünlü fenomene jandarmadan ceza! Fena yakalandı
Kilo vermek isteyenlere müjde. İştah kesici besin listesi ortaya çıktı Sağlık
Kilo vermek isteyenlere müjde. İştah kesici besin listesi ortaya çıktı
İsrailli askerden kan donduran itiraf: Bir kız çocuğunu öldürdüm ama bebek arıyorum Dünya
İsrailli askerden kan donduran itiraf: Bir kız çocuğunu öldürdüm ama bebek arıyorum
Helal olsun size Atatürk’ün çocukları. Galatasaray’ı bekleyen taraftarlar hep birlikte Andımız’ı okudu Gündem
Helal olsun size Atatürk’ün çocukları. Galatasaray’ı bekleyen taraftarlar hep birlikte Andımız’ı okudu
İstanbul metrolarında sabaha kadar Parla çaldı: "Duysun cihan, duysun biriz" Video
İstanbul metrolarında sabaha kadar Parla çaldı: "Duysun cihan, duysun biriz"