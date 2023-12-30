Memleket Partisi: Bunca rezalet yaşanırken Cumhurbaşkanı nerede?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa finali Arapların, Atatürk provokasyonun ardından krize dönüştü.

Stadyumda Atatürk posterlerine ve İstiklal Marşına izin verilmemesinin ardından iki takım heyeti de maça çıkmayı reddetti. Ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi maça çıkmadan yurda döndü.

İki ülke arasında yaşanan krizin ardından parti liderleri, sözcüler ve siyasiler paylaşımlarda bulunurken, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir paylaşım ya da açıklama gelmedi.

Muharrem İnce’nin partisi Memleket Partisi’nin resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda ise Erdoğan’ın bu sessizliğine dikkat çekildi.

Erdoğan’ın fotoğrafıyla yapılan editte “Kayıp Aranıyor” yazarken, paylaşımda ise “Bunca rezalet yaşanırken Cumhurbaşkanı nerede?” ifadelerine yer verildi.