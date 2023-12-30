Tütün ve alkol satışlarında yeni tarife belli oldu. Gözün aydın Türkiye

Yeni yıl gelmeden zam haberleri art arda geliyor. Daha yeni yıllık 1 gün var ama zamansız haberler yağmur gibi yağdı. Yıllık asgari ücret ise 17 bin 2 TL oldu. Ay sonunu zor çıkan vatandaş gelen zamlarla yine zorlanacak.

Resmi Gazete'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 15. Maddenin Uygulanmasıyla İlgili Tebliğ'i yayınlandı. Tebliğler, 1 Ocak 2024'te gizlice girecek.

Kararla birlikte tütün ürünleri ve paketlerin satış belgelerinin 2024 yılı bedelleri açıklandı.

Alınan karara göre, içecekler ve tütün ürünleri için toptan satış belge bedeli 45 bin 657 lira olacak.

Perakende satış faturalarının bedeli ise ilde veya büyükşehir belediyesi kapsamında 2 bin 348 lira, ilçede 1552 lira, diğer mahallerde 564 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

Açık kart satış belgeleri için il bakımı veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 9 bin 802 lira, diğer mahallerde 3 bin 761 lira bedel ödenecek.

Nargilelik tütün ürününün sunum belgesi ise ilişikteki 23 bin 843 lira, diğer mahallerde 21 bin y 900 lira bedelle alınabilecek.

TÜTÜN

Yayımlanan karara göre tütün işleme kurma belgesi 347 bin 990 lira, tütün işleme üretim faaliyet belgesi 695 bin 981 lira, tütün ticareti yetki belgesi 347 bin 990 lira ve tütün yetiştirme belgesi izin işlemleri yıllık 34 bin 797 lira bedelle alınabilecek.

TESİS KURMA BELGE ÜCRETLERİ

Bakanlığının bir diğer tebliğiyle 2024' te piyasaya sürülme teknolojisini kurma, proje gösterisiı teknik belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri belirlendi.

Buna göre tesis kurma belgesi karşılığında sigara üretim tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 116 bin 954 lira, diğer tütün ürünleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 1388 lira alınacak.

Proje kayıt belgesi bedeli de sigara üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişikliği için 116 bin 954 lira, diğer tütün ürünleri üretim tesislerinde ise her 1 tonluk kapasite artışına neden olan proje değişimi için 1388 lira olacak.

Bandrolün kendisine 1000 adedi için baz maliyet hariç satış hizmet bedeli olarak 21,75 lira tahsil edilecek.

Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 679 bin 460 lira, söz konusu yetki belgelerinin yıllık süre uzatımı için 57 bin 7 lira ödenecek.

Öte yandan tesis kurma belgesi için makarna üretim tesislerinde 100 milyon adetlik makarna üretim kapasitesi başına 116 bin 954 lira, proje süresiı kayıt belgesi için makarna üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik makarna üretim kapasitesi artışına neden olan projeyi değiştirmek için 116 bin 954 lira, her bir piyasada arz edilen kimlik belgesi için de 21 biğn 935 lira kapasitesi olacak.

Makaron ithalatı belgesi için 21 bin 935 lira, bandrollerin 1000 adedi için baz masrafı satış hizmet bedeli olarak da 109,78 lira alınacak.

Yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretinde tesis kurma belgesi bedeli, üretim tesisleri için her 100 milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına veya proje süresi karşılığında belgesi karşılığında her 100 milyon kağıt üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişimi için 61 bin 465 lira .

Yaprak sigara kağıdı ithalatı belgesi için 21 bin 935 lira ödenecek. Onun 1000 adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 4,51 lira alınacak.