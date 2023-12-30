Helal olsun size Atatürk’ün çocukları. Galatasaray’ı bekleyen taraftarlar hep birlikte Andımız’ı okudu

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Suudi Arabistan’da oynaması planlanan Süper Kupa finali uzun süren toplantılar sonrası iptal edildi. İki takımın maç öncesi ısınmaya Atatürk tişörtleriyle çıkması ve maç öncesi açılması istenen Atatürk pankartı Suudi makamları tarafından kabul edilmeyince Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yöneticiler maça çıkmak istemedi. TFF’nin iki takım yöneticileri ve Suudi makamları ile yapılan toplantılar sonrası maçın iptal edildiği duyuruldu.

Riyad’dan gelen bilgilere göre Fenerbahçe ve Galatasaray Atatürk tişörtü kabul edilmeden sahaya çıkmak istemezken TFF yöneticiler ise son ana kadar maçın oynanması için iki takımın yöneticilerini ikna etmeye çalıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesi sabah erken saatlerde yurda döndü. Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerken, Galatasaray’ın uçağı ise İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. İki takımın taraftarları havalimanlarına akın ederken ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile takımlarını karşıladılar. İki havalimanı da sabahın çok erken saatleri olmasına rağmen dolup taştı.

HAVALİMANINDA ANDIMIZ’I OKUDULAR

İstanbul Havalimanı’nda takımlarını karşılayan Galatasaraylı taraftarların bekleyiş sırasında Andımız’ı okudukları görüldü. Ellerinde Türk bayrakları olan sarı kırmızılı taraftarlar, Andımız’a hep birlikte eşlik etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.