Helal olsun size Atatürk’ün çocukları. Galatasaray’ı bekleyen taraftarlar hep birlikte Andımız’ı okudu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Sami Güntürkün Gürel
Helal olsun size Atatürk’ün çocukları. Galatasaray’ı bekleyen taraftarlar hep birlikte Andımız’ı okudu
Galatasaraylı futbolcuları taşıyan uçağı bekleyen taraftarlar hep birlikte Andımız’ı okudu. Sarı kırmızılı taraftarların görüntüleri “Helal olsun size Atatürk’ün çocukları” yorumuna neden oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Suudi Arabistan’da oynaması planlanan Süper Kupa finali uzun süren toplantılar sonrası iptal edildi. İki takımın maç öncesi ısınmaya Atatürk tişörtleriyle çıkması ve maç öncesi açılması istenen Atatürk pankartı Suudi makamları tarafından kabul edilmeyince Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yöneticiler maça çıkmak istemedi. TFF’nin iki takım yöneticileri ve Suudi makamları ile yapılan toplantılar sonrası maçın iptal edildiği duyuruldu.

Riyad’dan gelen bilgilere göre Fenerbahçe ve Galatasaray Atatürk tişörtü kabul edilmeden sahaya çıkmak istemezken TFF yöneticiler ise son ana kadar maçın oynanması için iki takımın yöneticilerini ikna etmeye çalıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesi sabah erken saatlerde yurda döndü. Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerken, Galatasaray’ın uçağı ise İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. İki takımın taraftarları havalimanlarına akın ederken ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile takımlarını karşıladılar. İki havalimanı da sabahın çok erken saatleri olmasına rağmen dolup taştı.

HAVALİMANINDA ANDIMIZ’I OKUDULAR

İstanbul Havalimanı’nda takımlarını karşılayan Galatasaraylı taraftarların bekleyiş sırasında Andımız’ı okudukları görüldü. Ellerinde Türk bayrakları olan sarı kırmızılı taraftarlar, Andımız’a hep birlikte eşlik etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İlgili Haberler
Türklere ve Atatürk'e asla dokunmaya cesaret etmeyin. İtalyan muhabir Dünyanın bildiği gerçeği açıkladı
Atatürk bu ülkenin çimentosudur. Gecenin fotoğrafı Sabiha Gökçen’den geldi
Dünya Atatürk Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuşuyor: Türk değilim ama gurur duydum
Dünya Atatürk Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuşuyor: Türk değilim ama gurur duydum
'İçimizdeki Araplara diyorum' diyerek açıkladı. Ahmet Çakar: Bunu diyen o... çocuğudur
Galatasaraylısı Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı Trabzonsporlusu birleşti. İki takımı binlerce kişi karşıladı
Galatasaraylısı Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı Trabzonsporlusu birleşti. İki takımı binlerce kişi karşıladı
AKP’li Yeliz’den tepki çeken ‘Süper Kupa’ paylaşımı: Atatürk'ün sözlerini hedef aldı
Son Haberler
Ünlü fenomene jandarmadan ceza! Fena yakalandı Gündem
Ünlü fenomene jandarmadan ceza! Fena yakalandı
Memleket Partisi: Bunca rezalet yaşanırken Cumhurbaşkanı nerede? Gündem
Memleket Partisi: Bunca rezalet yaşanırken Cumhurbaşkanı nerede?
Kilo vermek isteyenlere müjde. İştah kesici besin listesi ortaya çıktı Sağlık
Kilo vermek isteyenlere müjde. İştah kesici besin listesi ortaya çıktı
İsrailli askerden kan donduran itiraf: Bir kız çocuğunu öldürdüm ama bebek arıyorum Dünya
İsrailli askerden kan donduran itiraf: Bir kız çocuğunu öldürdüm ama bebek arıyorum
İstanbul metrolarında sabaha kadar Parla çaldı: "Duysun cihan, duysun biriz" Video
İstanbul metrolarında sabaha kadar Parla çaldı: "Duysun cihan, duysun biriz"
30 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 30 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var? Magazin
30 Aralık Cumartesi TV yayın akışında ne var? 30 Aralık Cumartesi bugün hangi diziler var?