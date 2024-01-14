Otomobil akaryakıt istasyonunda 2 araca ve 1 kişiye çarptı; kaza kamerada

Kaynak: DHA
Otomobil akaryakıt istasyonunda 2 araca ve 1 kişiye çarptı; kaza kamerada
Ankara'da benzin istasyonuna girmek isteyen bir sürücü son anda manevra yapınca otomobiliyle savrulup, akaryakıt istasyonundaki 2 araca ve 1 kişiye çarptı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Çiğiltepe Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, akaryakıt istasyonuna girmek için son anda manevra yaptı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki otomobile ve yanındaki kişiye hızla çarptı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yere düşen kişi yaralanırken, savrulan araç istasyondaki başka otomobile çarparak zor durdu. Kaza anı istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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