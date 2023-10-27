Otomobil alev aldı; 2'si çocuk, 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde akaryakıt istasyonu çıkışında alev alan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Bagajdaki 1 koyun öldüğü, diğerinin ise yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: DHA
Otomobil alev aldı; 2'si çocuk, 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde Mustafa Özkan (40) yönetimindeki 01 UY 285 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra hareket etti.

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Kısa bir süre sonra otomobil, istasyon çıkışında alev aldı. Çalışanlar alevlere müdahale ederken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında sürücü Özkan, oğlu Berat Özkan (9) ile yeğeni Ziya Can (10), yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla önce Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobilin bagajındaki 1 koyun öldü, diğeri yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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