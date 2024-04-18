Otomobil apartman bahçesine düştü

Kaynak: İHA
Otomobil apartman bahçesine düştü
Karabük’te otomobil bir apartmanın bahçesine düştü. Kontrolden çıkan arabanın düştüğü anlar kameraya yansıdı.

İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki otomobilin çarptığı araba kontrolden çıkarak apartmanın bahçesine düştü.

Ağaca çarparak devrilmekten kurtulan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, çarpan otomobilin sürücüsünün panikle inip telefonla kazayı bildirdiği ve çevredeki vatandaşların bahçeye düşen otomobil sürücüsünün yardımına koştuğu anlar yer alıyor.

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