Otomobil apartman bahçesine düştü

İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki otomobilin çarptığı araba kontrolden çıkarak apartmanın bahçesine düştü.

Ağaca çarparak devrilmekten kurtulan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, çarpan otomobilin sürücüsünün panikle inip telefonla kazayı bildirdiği ve çevredeki vatandaşların bahçeye düşen otomobil sürücüsünün yardımına koştuğu anlar yer alıyor.