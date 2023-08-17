Otomobil bariyeri aştı, şarampole uçtu: 1 yaralı

Karabük'te önündeki araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil bariyeri aştı, şarampole uçtu: 1 yaralı

Kaza, Karabük-Safranbolu kara yolu Namal Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Sabahattin B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole uçtu.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, olay yerine gelerek kaza ile ilgili bilgi alırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil sürücüsü Sabahattin B., Safranbolu istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyreden başka bir otomobilin önüne kırması sonucu, çarpmamak için manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiğini söyledi.

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