Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli D100 Karayolu'nda yağıştan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı.

Kocaeli D100 Karayolu'nda yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza, Kartepe ilçesi D100 Karayolu Emekevler Mahallesi Akmeşe dönüş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 81 ACD 201 Volkswagen marka otomobil, bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücü M.Ç.'yi ambulansa aldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü M.Ç. hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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