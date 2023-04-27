Otomobil bariyerlere saplanıp parçalandı

Düzce’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplanarak parçalandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere saplanıp parçalandı

(İHA) Kaza, Çoban Dalçık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya istikametinden Bolu istikametine seyir halinde olan İsa C. idaresindeki 41 ABK 864 idaresindeki Tofaş marka otomobil, sağanak yağış sebebi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere saplanarak parçalandı.

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Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Parçalanan otomobilde sıkışan sürücü, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansla alındı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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