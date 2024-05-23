Otomobil çarpan yol yapım işçisi öldü

Osmaniye Toprakkale ilçesi D-400 kara yolu mevkisinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yol yapımında çalışan Veli Eroğlu’na, yol kenarında bulunan dubaları toplarken otomobil çarparken, kazada Eroğlu, yaralandı.

Diğer işçilerin durumu yetkililere bildirmesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Eroğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Eroğlu’nun cenazesi, morga kaldırılırken, polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.