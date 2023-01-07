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Bursa'da faciadan dönüldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir otomobil bariyerlerden çocuk parkına uçtu. Parkın boş olması bir facianın önüne geçerken, aracın sürücüsü ise yaralandı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 18:48
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Otomobil çocuk parkına uçtu

Bursa'da faciadan dönüldü
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Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Orhaneli ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında faciadan dönüldü. Hasan A. idaresindeki 45 SA 5362 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve ardından çocuk parkına uçtu.

Parkta çocukların olmaması muhtemel facianın önüne geçerken, sürücü Hasan A. yaralandı. Otomobilin ters döndüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Orhaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, otomobil de bir kepçe ile olay yerinden kaldırıldı. (İHA)

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