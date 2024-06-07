Otomobil dolmuşa çarptı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil dolmuşa çarptı: 3 yaralı

Samsun'da otomobilin dolmuşa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 yolcu yaralanırken, olaya dair soruşturma başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı'nda saat 13.45'te trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 55 AJK 341 plakalı otomobil aynı istikamete giden 55 D 1062 plakalı dolmuşa arkadan çarparken, dolmuş da 55 AGS 093 plakalı otomobile vurdu.

Kazaya yol açan otomobil ise refüje çıkarak durabilirken, dolmuşta bulunan 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik polisi, yoldaki cam parçalarını süpürge ile temizledi.

Yarım saat kilitlenen trafik, araçların kaldırılması sonrası tekrar açılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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