Otomobil elektrik direğine çarptı. 2 ölü 3 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil elektrik direğine çarptı. 2 ölü 3 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kulak Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücüsünün hakimiyetinden çıkan 01 BSS 20 plakalı panelvan tipi araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk inclemenin ardından Şahziye Tok ve Özcan Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar Gökhan T., Pınar G. ve Şebnem A. ise, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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