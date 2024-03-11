Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda

Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda
Kaynak: cumhuriyet
Son bir haftada ABD Doları ve Euro'da yaşanan yükseliş nedeniyle, otomobil firmaları mart ayında ara zam yapmaya hazırlanıyor.
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Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda 1

Cumhuriyet'ten Halit Bolkan'ın haberine göre, otomobil firmalarının yöneticileri, döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketin ay içinde zam yapmalarına sebep olacak seviyeye ulaştığını ifade ediyor.

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Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda 2

Bazı markalarda yüzde 10'a varan oranlarda zam yapılmasının gündemde olduğunu belirten yöneticiler, anahtar teslimi satış fiyatlarında en az yüzde 116 vergi olması sebebiyle fiyatların olması gerekenden daha fazla yükseldiğine dikkat çekiyor.

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Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda 3

Örneğin, vergisiz fiyatı 500 bin TL olan bir otomobile önce yüzde 80 ÖTV, sonra da ÖTV'li fiyat üzerinden yüzde 20 KDV alınıyor.

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Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda 4

Bu durumda otomobilin fiyatı 1 milyon 80 bin TL oluyor.

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Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda 5

Bu otomobilin vergisiz fiyatına yapılan yüzde 5 zamla birlikte matrah fiyatı 525 bin TL, vergili fiyatı ise 1 milyon 134 bin TL oluyor.

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Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda 6

Yani 25 bin TL'lik zammın anahtar teslimi satış fiyatına etkisi 54 bin TL oluyor.

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Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda 7
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Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda 8
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Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda 9
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Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda 10
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