Çin’li elektrikli araç devi Yunanistan pazarında

Kaynak: Bloomberght
Çin’li elektrikli araç devi Yunanistan pazarında
Çinli elektrikli araç markası BYD, Avrupa'da genişlemeye yönelik yaptığı son hamle ile Yunanistan otomobil pazarına gireceğini duyurdu.

Shenzhen merkezli şirket BYD, yurt dışı pazarlarda Atto 3 olarak bilinen Yuan Plus Crossover ve Seal Sedan'ı Yunanistan'a getireceğini açıkladı.
Diğer yandan şirket tarafından yapılan açıklamada BYD'nin gelecekte daha fazla model çıkaracağı bilgisini aktardı.
BYD, 2023 yılının son çeyreğinde Tesla'yı arkasında bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı olmuştu. Şirket ayrıca, Ferrari ve Lamborghini gibi rakiplerinin sunduğu lüks seçeneklerle alternatif 1,68 milyon yuan (233.450 dolar) değerindeki yüksek performanslı tam elektrikli süper otomobil olan en pahalı otomobilini şubatta piyasaya sürmüştü.

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