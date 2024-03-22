Çin’li elektrikli araç devi Yunanistan pazarında

Shenzhen merkezli şirket BYD, yurt dışı pazarlarda Atto 3 olarak bilinen Yuan Plus Crossover ve Seal Sedan'ı Yunanistan'a getireceğini açıkladı.

Diğer yandan şirket tarafından yapılan açıklamada BYD'nin gelecekte daha fazla model çıkaracağı bilgisini aktardı.

BYD, 2023 yılının son çeyreğinde Tesla'yı arkasında bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı olmuştu. Şirket ayrıca, Ferrari ve Lamborghini gibi rakiplerinin sunduğu lüks seçeneklerle alternatif 1,68 milyon yuan (233.450 dolar) değerindeki yüksek performanslı tam elektrikli süper otomobil olan en pahalı otomobilini şubatta piyasaya sürmüştü.