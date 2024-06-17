Otomobil hayvan pazarına girdi: 20 kurbanlık hayvan telef oldu

Kaynak: İHA
Otomobil hayvan pazarına girdi: 20 kurbanlık hayvan telef oldu

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşanan kaza sonucu bir otomobilin kurbanlık hayvan pazarına girmesiyle 8 kişi yaralandı ve 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, gece saatlerinde Nevit Kodallı Caddesi'nde meydana geldi. 33 AIR 310 plakalı otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybederek pazardaki alana girmesi sonucu büyük bir facia yaşandı.

Kazada, 8 kişi yaralandı; bunlardan birinin durumu ağır olarak rapor edildi. Ayrıca, kurbanlık hayvanların bulunduğu alana giren otomobil nedeniyle 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, aracın hızlı bir şekilde geldiğini ve yatan insanların üzerinden geçerek pazar alanına girdiğini belirtti. Mikail Turan adlı kurbanlık hayvan sahibi, kazanın gece yaşandığını ve alanın yeterince ışıklandırılmadığını, bazı araçların da hızlı geçtiğini ifade etti. Hayvanlarının bir kısmının telef olduğunu ve bazılarının kaybolduğunu belirten Turan, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Pazarda çalışan Ali Rıza Toğa da aracın yatan tüccarların üzerinden geçtiğini ve bu nedenle yaralıların olduğunu söyledi. Toğa, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğunu ve bir kız çocuğunun durumunun kritik olduğunu aktardı.

Son Haberler
İstanbul'un ihracatı bir ayda 2 milyar doları arttı Ekonomi
İstanbul'un ihracatı bir ayda 2 milyar doları arttı
AKP ile CHP bayramlaşmasına damga vuran sözler: Burada tartışma açma niyetinde değilim ama... Gündem
AKP ile CHP bayramlaşmasına damga vuran sözler: Burada tartışma açma niyetinde değilim ama...
Kaplumbağalar geldi denizanaları göç etti Yaşam
Kaplumbağalar geldi denizanaları göç etti
Yılmaz Vural'ın o görüntüleri ortaya çıktı. Yer yerinden oynadı Spor
Yılmaz Vural'ın o görüntüleri ortaya çıktı. Yer yerinden oynadı
Böcek Müzesi'ndeki sayı bine çıktı Gündem
Böcek Müzesi'ndeki sayı bine çıktı
Mehmet Ali Erbil Turnike’de herkesi ağlattı Magazin
Mehmet Ali Erbil Turnike’de herkesi ağlattı
Şezlong fiyatları otellerle yarışıyor. Suit şezlong 3 bin lira Ekonomi
Şezlong fiyatları otellerle yarışıyor. Suit şezlong 3 bin lira