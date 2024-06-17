Otomobil hayvan pazarına girdi: 20 kurbanlık hayvan telef oldu

Olay, gece saatlerinde Nevit Kodallı Caddesi'nde meydana geldi. 33 AIR 310 plakalı otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybederek pazardaki alana girmesi sonucu büyük bir facia yaşandı.

Kazada, 8 kişi yaralandı; bunlardan birinin durumu ağır olarak rapor edildi. Ayrıca, kurbanlık hayvanların bulunduğu alana giren otomobil nedeniyle 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, aracın hızlı bir şekilde geldiğini ve yatan insanların üzerinden geçerek pazar alanına girdiğini belirtti. Mikail Turan adlı kurbanlık hayvan sahibi, kazanın gece yaşandığını ve alanın yeterince ışıklandırılmadığını, bazı araçların da hızlı geçtiğini ifade etti. Hayvanlarının bir kısmının telef olduğunu ve bazılarının kaybolduğunu belirten Turan, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Pazarda çalışan Ali Rıza Toğa da aracın yatan tüccarların üzerinden geçtiğini ve bu nedenle yaralıların olduğunu söyledi. Toğa, yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğunu ve bir kız çocuğunun durumunun kritik olduğunu aktardı.