Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, A.B idaresindeki 34 EB 2337idaresindeki otomobil ile H.A., idaresindeki 14 ET 449 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Kahta Karayolu Abuzer Gaffarı Kavşağında çarpıştı.

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Meydana gelen kazada araçlarda bulunan M.S.Y., M.Ç., A.B., T.Ş., Z.A., A.A., T.Ş., Y.A., yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Öte yandan kazaya karışan her iki araç ise bölge trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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