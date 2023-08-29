Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Alanya’nın Demirtaş Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Alanya’ya doğru seyir halinde olan Emre Ç. idaresindeki 07 HMF 38 plakalı otomobil, Alanya istikametinden Gazipaşa’ya seyir halinde olan Edip K. idaresindeki 07 MGC 13 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Emre Ç. (24) yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafriyat sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazaya karışan otomobilde maddi hasar meydana gelirken kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı