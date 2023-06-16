Otomobil istinat duvarına çarptı: Sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Çakır (74) hayatını kaybetti, eşi Münire Çakır (73) ağır yaralandı.

Otomobil istinat duvarına çarptı: Sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Güzelkale Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Mehmet Çakır’ın kontrolünü yitirdiği 52 DT 650 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Mehmet Çakır ile eşi Münire Çakır, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Çakır’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Münire Çakır ise ilk müdahalesinin ardından götürüldüğü Ünye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Mehmet Çakır’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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(Kaynak: DHA)

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