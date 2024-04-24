Otomobil kargo kamyonuna çarptı 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobil kargo kamyonuna çarptı 1 ölü, 2 yaralı
Sakarya'da kargo kamyonuna çarpan araçta bulunan 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Sakarya'da D-100 yolunda meydana gelen kaza, bir otomobilin kargo kamyonuna çarpması sonucu yaşandı. Otomobilin sürücüsü Mustafa Mario Kır (27) maalesef hayatını kaybetti, yanında bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Adapazarı istikametine seyreden Mustafa Mario Kır'ın yönetimindeki otomobil, kendisini takip eden bir kargo kamyonuna arkadan çarptı. Bu çarpışma sonucunda otomobilde bulunan Mustafa Mario Kır ve diğer iki kişi araç içinde sıkıştı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan kişiler kurtarıldı. Ne yazık ki, Mustafa Mario Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan kargo kamyonunun sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine gönderildiği belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Mario Kır'ın Sapanca'da bungalov kiralama işiyle uğraştığı bilgisi verildi. Kaza sonrasında hayatını kaybeden Kır'ın cansız bedeni de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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