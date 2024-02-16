Otomobil kontrolden çıkınca su kanalına düştü

Kaynak: İHA
Otomobil kontrolden çıkınca su kanalına düştü
Bolu-Mudurnu karayolunda kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu karayolu Tepe Karakolu mevkiinde oldu.

Bolu'ya bağlı Göynük ilçesine seyir halinde olan Muharrem Ş.'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Olayda sürücü Muharrem Ş. yaralandı. Su kanalına otomobilin uçtuğunu gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbarlar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildiği belirtildi. Yaralanan sürücü Muharrem Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma yapıldı.

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