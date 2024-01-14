Otomobil kontrolden çıkıp su kanalına uçtu. 1 ölü

Köyceğiz ilçesi Hamit Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Handan Ustaoğlu’nun sürdüğü otomobil, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yolun kenarında bulunan su kanalına düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Su kanalında ters dönen araç vinç vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Handan Ustaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.