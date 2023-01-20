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Otomobil, köprüden çaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprüden çaya uçtuğu kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 22:23
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Otomobil, köprüden çaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil, köprüden çaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde meydana geldi. Mehmet Naci Kılıç yönetimindeki 56 AAJ 321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprüden çaya uçtu. Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Kılıç yaralanırken, otomobildeki diğer 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla 2 ölü ve yaralı sürücü, sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sürücü Kılıç ve cenazeler, oluşturulan insan zinciriyle çayın karşısına geçirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü Kılıç, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

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