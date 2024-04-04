Otomobil kullanan kadını sevgilisi bıçakla boğazını kesti

Kaynak: DHA
Otomobil kullanan kadını sevgilisi bıçakla boğazını kesti
Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde tartıştığı sevgilisi tarafından bıçakla boğazı kesilen bir kadın ağır yaralandı.

Kaçan şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, 3 Nisan 2024 tarihinde akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı 112 istasyonu yanında meydana geldi. F.C. (42) idaresindeki 71 ADB 637 plakalı otomobille hareket halindeyken erkek arkadaşı E.B. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. yanında bulundurduğu bıçakla F.C.'yi boğazından yaraladı.

Bıçak darbesiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün kullandığı otomobil, üst geçidin merdiven demirlerine çarptı. Ağır yaralanan F.C., istasyonda bulanan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli E.B., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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