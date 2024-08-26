Otomobil manava daldı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil manava daldı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç manava daldı. Olayda 1 kişi öldü 2 kişi yalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobil manava daldı. O esnada alışveriş yapan 37 yaşındaki Gürcistan uyruklu kadın öldü, 2 kişi yaralandı.

Seydikemer ilçesi Çaltılar Mahallesi’nde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, D.E. idaresindeki 48 RV 875 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybedildi.

Savrulan otomobil, yol üzerinde bulunan bir manav tezgahına dalarken, kazada o esnada alışveriş yapan Gürcistan uyruklu Lena Asaturian (37) ağır yaralandı.

aw274987-02.jpg

Otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan H.E. ve D.S. de yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

aw274987-01.jpg

İhbar üzerinde bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Asaturian ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.E. ve D.S., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı halde olan Asaturian, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralarının ise tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralıSamsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralıElazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Son Haberler
Manavın önünde alışveriş yapan kişiye çarpıp şarampole yuvarlandı Yaşam
Manavın önünde alışveriş yapan kişiye çarpıp şarampole yuvarlandı
İstanbul için son dakika mesajı AKOM'dan geldi: Saat vererek uyardılar Gündem
İstanbul için son dakika mesajı AKOM'dan geldi: Saat vererek uyardılar
Flaş... Flaş... Süper Kupa'da Şampiyon Beşiktaş Spor
Flaş... Flaş... Süper Kupa'da Şampiyon Beşiktaş
Türkiye Bahçeli'nin Erdoğan'a yaptığı hareketi konuşuyor Gündem
Türkiye Bahçeli'nin Erdoğan'a yaptığı hareketi konuşuyor
Dolar ve Euro'da hareketlilik. Yeni rekor geldi! Ekonomi
Dolar ve Euro'da hareketlilik. Yeni rekor geldi!
Bir zam da yumurtaya geldi. İşte yeni fiyatlar Gündem
Bir zam da yumurtaya geldi. İşte yeni fiyatlar