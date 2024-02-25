Otomobil motosiklete çarptı: 1’i çocuk 3 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil motosiklete çarptı: 1’i çocuk 3 yaralı
Bursa İnegöl’de bir otomobil, motosiklete çarptı. Kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Avarlar kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyreden sürücü Mehmet Ali T.(18) yönetimindeki 16 U 1822 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücü Salih T. (41) yönetimindeki 16 BDZ 640 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobile saplandı. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki Hasibe T. (41) ve oğlu 5 yaşındaki Alper T. Yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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