Otomobil motosiklete çarptı: 1’i çocuk 3 yaralı

Kaza saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Avarlar kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyreden sürücü Mehmet Ali T.(18) yönetimindeki 16 U 1822 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücü Salih T. (41) yönetimindeki 16 BDZ 640 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobile saplandı. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki Hasibe T. (41) ve oğlu 5 yaşındaki Alper T. Yaralandı. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.