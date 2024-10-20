Otomobil önce direğe ardından park eden araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil önce direğe ardından park eden araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da önce direğe ardından park halindeki bir araca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, kent merkezi Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç idaresindeki 03 AFT 639 plakalı otomobil, merkez Dörtyol Mahallesi'nde park halinde bulunan 16 SHY 82 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü S.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan A.G. ve
Z.A. yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan
sürücü S.Ç ile A.G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Z.A.'nin tedavisi sürüyor.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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