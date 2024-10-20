Otomobil önce direğe ardından park eden araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı



Kaza, kent merkezi Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç idaresindeki 03 AFT 639 plakalı otomobil, merkez Dörtyol Mahallesi'nde park halinde bulunan 16 SHY 82 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü S.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan A.G. ve

Z.A. yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan

sürücü S.Ç ile A.G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Z.A.'nin tedavisi sürüyor.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.