Otomobil önce tıra sonra bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil önce tıra sonra bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir otomobilin önce tıra ardından savrularak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

İzmir'de saat 05.15 sıralarında Menemen'den Karşıyaka istikametine giden Emin A. (27) yönetimindeki 35 ANL 778 plakalı otomobil, kaza yaptı.

Emin A., Sasalı mevkisinde aynı istikametteki Selim S.'nin kullandığı 35 BS 090 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak ters döndü.

1 ÖLÜ 1 YARALI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde, otomobilde yolcu konumunda olan Faruk Keskinkaya'nın (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emin A. ise ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, Emin A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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