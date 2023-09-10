Otomobil otobüs durağına daldı: 1'i ağır 3 yaralı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü otobüs durağına daldı. Kazada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil otobüs durağına daldı: 1'i ağır 3 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Caddesi’nde saat 09.30 sıralarında, İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Aydoğdu (23) idaresindeki 16 BAJ 79 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına daldı.

Otobüs durağında bulunan Fatma G. (60) ağır yaralanırken, Merve S. (28) ve sürücü Mehmet Aydoğdu da yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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