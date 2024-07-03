Otomobil paramparça oldu şans eseri kimse ölmedi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle paramparça olan otomobilin ön tarafı çarptığı ağaca takılı kalırken; kopan motoru ve diğer kısımları ise yola saçıldı. Kazada, parçalanarak savrulan otomobilde bulunan 6 kişiden 5’i yaralandı. Kazada paramparça olan otomobilde şans eseri can kaybı yaşanmadı.

İlk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücülerin yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, aracın kopan parçalarının başka bir kazaya nenden olmaması için güvenlik önlemi aldı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından yoldaki trafik normale dönerken, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.