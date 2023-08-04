Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Hatay'da otomobilin, park halindeki tıra çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü 2 yaralı

Kaza, Antakya çevreyolu Serinyol Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Antakya ilçe merkezine seyir halinde olan 07 BFT 665 plakalı otomobil, önce park halindeki tıra çarptı ardından takla attı.

Otomobil, başka bir tıra çarparak durabildi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan şahısları sıkıştıkları yerden çıkardılar. İlk belirlemelere göre kazada; 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayatını kaydeden vatandaşların cansız bedenleri morga kaldırıldı.

aw001035-02.jpg

aw001035-01.jpg

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Apple'ın satış istatistikleri açıklandı. iPhone'ların fiyatları uçunca satışlar çakıldı Teknoloji - Otomotiv
Apple'ın satış istatistikleri açıklandı. iPhone'ların fiyatları uçunca satışlar çakıldı
Dursun Özbek'in 1 milyon euroluk sırrı. Osman Şenher ortaya çıkardı Spor
Dursun Özbek'in 1 milyon euroluk sırrı. Osman Şenher ortaya çıkardı
Bir zam da mutfak tüpüne! 500 lirayı geçti Ekonomi
Bir zam da mutfak tüpüne! 500 lirayı geçti
Dev projelerde imzası bulunan Türk gayrimenkul şirketi iflas etti. Kimse bunu beklemiyordu Güncel
Dev projelerde imzası bulunan Türk gayrimenkul şirketi iflas etti. Kimse bunu beklemiyordu
Bağcılar'da uyuşturucudan 4 kişi gözaltına alındı Güncel
Bağcılar'da uyuşturucudan 4 kişi gözaltına alındı
Kur'an-ı Kerim'e saldırılara ilişkin Danimarka'dan ilk açıklama Dünya
Kur'an-ı Kerim'e saldırılara ilişkin Danimarka'dan ilk açıklama