Samsunlu gelinin Trabzonluları anlamak için hazırladığı proje olay yarattı! TÜBİTAK destek verdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Samsunlu gelinin Trabzonluları anlamak için hazırladığı proje olay yarattı! TÜBİTAK destek verdi
Samsunlu gelinin Trabzonluları anlamak için hazırladığı proje olay yarattı! TÜBİTAK destek verdi

İstanbul'da yaşayan ve aslen Samsunlu olan Tuğba Canım, 6 yıl önce evlenerek Trabzon'a taşındı.

Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Canım, Trabzonluları anlamakta güçlük çekince TÜBİTAK’tan destek alarak bir proje geliştirdi.

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Trabzon’da kullanılan kelimeleri araştırmaya karar veren Canım, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programına başvurdu.

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“SERENDER, RAHNA, AYGURİ, ANDER, PEŞKİR, PEŞGÜ…”

Canım ve öğrencileri bir yıl süren çalışmayla yöre halkının günlük hayatta kullandığı serender (hububatın konulduğu, direklerin üzerine yapılmış depo), rahna (örümcek), ayguri (kestirme yol), ander (işe yaramaz, değersiz, hayırsız gibi olumsuz anlamlarda kullanılır), peşkir (havlu), peşgü (fırın, soba), kukul (şapka) gibi kelimelerin anlamlarıyla yer aldığı "Trabzon Ağzı Sözlüğü"nü hazırladı.

Sergilenmek üzere bir adet basılan 204 sayfalık sözlükte, 200 kelimenin yanı sıra Trabzonspor'un marşları da yer alıyor.

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“KÖY KÖY GEZDİK DEDELERLE KONUŞTUK”

Tuğba öğretmen, öğrencilerinin projede çok başarılı olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Bu süreçte çocuklarımızla çok eğlendik. Yeri geldi köy köy gezdik, babaannelerle dedelerle konuştuk. Okulumuzun Trabzonlu öğretmenleri ve çalışanlarından yararlandık. Öğrencilerim kalemlerini, kağıtlarını alıp köylere giderek büyükannelerinden, büyükbabalarından kelimeler öğrendi. Onlar da çok eğlenmişler. Hatta TÜBİTAK projeleri kapsamında açtığımız sergiye gelen bir öğrencimizin babaannesi 'Bu benim kitabım mı?' diye bahsetti. Büyükler kelimeyi söylüyor, öğrenci yazıyor, aile meclisine gidiyor ya da köy kahvesine gidiyor, aynı şekilde sözcükleri alıyor, yazıyor. Bu şekilde devam ettik, hatta tartışmalara sebep olduk, 'Bizim köyde bu kelime söylenir, söylenmez.' diye. Gayet eğlenceli bir çalışma olduğunu düşünüyorum."

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