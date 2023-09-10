Otomobil polis aracına çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, seyir halindeki polis aracın bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil polis aracına çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı Sebze Hali Kavşağı yakınlarında Okan T., idaresindeki 02 AA R674 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan Mustafa B., idaresindeki 02 A 4824 plakalı polis aracına arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Özgül T., ile Kayra Yücel T., yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

aw027053-02.jpg

aw027053-01.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
TOGG'da eylül ayı fiyatı belli oldu. Artık bu fiyata satılacak Teknoloji - Otomotiv
TOGG'da eylül ayı fiyatı belli oldu. Artık bu fiyata satılacak
Mars yolcusu kalmasın. Mars’ta insana 3 saat yetecek oksijen üretildi Bilim
Mars yolcusu kalmasın. Mars’ta insana 3 saat yetecek oksijen üretildi
Her kırk çocuktan biri o hastalıktan müzdarip Sağlık
Her kırk çocuktan biri o hastalıktan müzdarip
ABD Kanada'yı devirdi. Dünya Kupası'nda üçüncü oldu Spor
ABD Kanada'yı devirdi. Dünya Kupası'nda üçüncü oldu
Seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi Güncel
Seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi
Aboubakar yaptın mı bunu sahiden de? Aboubakar'la ilgili flaş iddia Spor
Aboubakar yaptın mı bunu sahiden de? Aboubakar'la ilgili flaş iddia
Yakın siyasi tarihe ışık tutan hatıralar Kitap
Yakın siyasi tarihe ışık tutan hatıralar