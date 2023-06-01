Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kırıkkale’de otomobil şarampole devrilerek hurdaya döndü. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

İHA’nın haberine göre, Kaza sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu'nun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.N. idaresindeki 61 ADP 363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü S.N. (37) ile yolculardan C.B. (42), Ş.B. (27) ve M.K.B. (1) yaralandı.

aw903524-01.jpg

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

hjhj.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
AKP'ye oy verip ucuzluk kuyruğuna girenlere böyle bağırdı: Sıraya girinnn! Günün tıklanma rekoru kıran videosu Güncel
AKP'ye oy verip ucuzluk kuyruğuna girenlere böyle bağırdı: Sıraya girinnn! Günün tıklanma rekoru kıran videosu
Bu amcanın silahının ruhsatı var mı? Evinden balkon konuşması yapan amca 4 silahı ile terör estirdi Güncel
Bu amcanın silahının ruhsatı var mı? Evinden balkon konuşması yapan amca 4 silahı ile terör estirdi
NASA'nın UFO açıklaması sonrası Aleyna Tilki'nin yorumu gündem oldu Magazin
NASA'nın UFO açıklaması sonrası Aleyna Tilki'nin yorumu gündem oldu
Bu videoya tıklamazsınız asla öğrenemezsiniz. Bazen çözüm yok sanırsınız ama vardır Güncel
Bu videoya tıklamazsınız asla öğrenemezsiniz. Bazen çözüm yok sanırsınız ama vardır
İstanbullular dikkat! Avrasya Tüneli 5 saat kapalı kalacak Güncel
İstanbullular dikkat! Avrasya Tüneli 5 saat kapalı kalacak
Kulak otu orta kulak iltihabına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kulak otu orta kulak iltihabına iyi geliyor
Yılmaz Özdil CHP'ye son uyarıyı yaptı. CHP'nin ne zaman iktidar olacağını açıkladı Güncel
Yılmaz Özdil CHP'ye son uyarıyı yaptı. CHP'nin ne zaman iktidar olacağını açıkladı